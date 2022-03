"Corona-Spaziergänge": eine dezente Mahnung an den Landkreis Unterallgäu

Die Regierung von Schwaben sieht in einer „sich bewegenden Versammlung“ ein erhöhtes Risiko, sich mit Corona anzustecken. Sie will das Unterallgäuer Landratsamt sensibilisieren.

War das Landratsamt Unterallgäu zu nachlässig im Umgang mit den sogenannten Corona-Spaziergängern in Mindelheim, die über Wochen hinweg unangemeldet jeweils montags stattfinden? Wurden die Vorschriften für den Corona-Schutz nicht ausreichend beachtet, weil der Landkreis darauf verzichtet hat, in einer Allgemeinverfügung explizit festzuschreiben, dass Mindestabstände von eineinhalb Metern eingehalten werden müssen beziehungsweise, dass Schutzmasken getragen werden müssen? Die Regierung von Schwaben hat nun in einem dreiseitigen Schreiben an das Landratsamt die Rechtslage erläutert.

Ein Bürger hatte sich an die Regierung gewandt, der Aufsichtsbehörde des Landratsamtes. Diesem war wiederholt aufgefallen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Abstandspflicht missachtet hätten und keine Schutzmasken getragen hatten. Trotz alarmierender Ansteckungszahlen durch die Omikronvariante weigere sich Landrat Alex Eder, eine Allgemeinverfügung zur Durchsetzung der Schutzmaßnahmen zu erlassen, kritisiert der Mann.

Es liegt am Landratsamt, Abstands- und Maskenpflicht zu erlassen

In ihrem Antwortschreiben stellt die Regierung klar, dass es im Ermessen der Versammlungsbehörde Landratsamt liege, Beschränkungen wie Abstands- und Maskenpflicht zu erlassen. „Für die Vergangenheit lässt sich die Notwendigkeit von Anordnungen ... nicht abschließend feststellen“, heißt es in dem Schreiben. Damit entlastet die Regierung das Landratsamt und den Landrat.

Allerdings weist die Aufsichtsbehörde aus Augsburg ausdrücklich darauf hin, dass „mit größeren Versammlungen in der Regel auch höhere Infektionsgefahren verbunden sind“. Insbesondere gelte das dann, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass das Mindestabstandsgebot von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beachtet werde. Hier komme eine Maskenpflicht „zur Vermeidung von Infektionsgefahren in Betracht.“ Dies gelte insbesondere bei „einer sich fortbewegenden Versammlung.“ Diese stelle ein dynamisches Geschehen dar, weil sie sich nicht gleichmäßig bewegt, „sondern es regelmäßig je nach individuellem Gehtempo beziehungsweise Entwicklung der Versammlung zu unerwarteten Stockungen, Beschleunigungen und Verschiebungen innerhalb der Gruppe der Versammlungsteilnehmer kommt, weshalb grundsätzlich die Gefahr besteht, dass es zu nicht unerheblichen Unterschreitungen des aus Infektionsgesichtspunkten gebotenen Mindestabstands kommt.“

Risikopotenzial sei bei einer sich bewegenden Versammlung größer

Eine sich bewegende Versammlung habe daher ein erheblich höheres Risikopotenzial als eine stationäre. Für künftige Versammlungen werde die Regierung das Landratsamt darauf hinweisen. Ende des Jahres 2021 nahmen zwölf Personen an dem „Spaziergang“ teil, später stieg die Zahl auf bis zu 1400. In jüngster Zeit sind die Zahlen spürbar zurückgegangen, sodass es nur noch wenige Hundert waren.

Die Verpflichtung, einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, ergibt sich aus der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. „Deshalb erscheint eine Anordnung einer Mindestabstandspflicht im Regelfall entbehrlich“, so die Regierung. Wenn allerdings zum Beispiel aufgrund früherer Erfahrungen bei Versammlungen zu befürchten sei, dass es zu Verstößen gegen das Mindestabstandsgebot kommen könnte, komme ein „Konkretisierung der Vorgaben in Betracht.“

Die Polizei bescheinigte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, der Abstand sei „von der überwiegenden Anzahl der Teilnehmer beachtet worden. Der Bürger dagegen hatte als Beobachter wiederholt den Eindruck, dass „Infektionszahlen amtlicherseits ignoriert werden und eine Herdenimmunität auf Kosten der medizinischen Infrastruktur angestrebt“ werde.