Corona wirkte sich auf städtische Einrichtungen aus

Die städtischen Bäder und die Tiefgarage schrieben 2021 rote Zahlen, nur das Mindelheimer Forum verzeichnete ein Plus – allerdings auch nicht aus eigener Kraft.

Was viele bereits vermutet hatten, belegen nun auch Zahlen: Die Coronapandemie hat sich auch auf den Betrieb städtischer Einrichtungen ausgewirkt. Das zeigen die Jahresabschlüsse 2021 von städtischen Bädern, Forum und Tiefgarage, die nun im Stadtrat vorgelegt wurden.

Hallen- und Freibad haben demnach mit einem Verlust von mehr als 508.000 Euro abgeschlossen, den die Stadt ausgleichen muss. Zu dem Defizit hatten nicht zuletzt zwei Faktoren maßgeblich beigetragen: Das Hallenbad war wegen Corona im ersten Halbjahr 2021 gesperrt. Das Freibad öffnete nach der Sanierung erst Mitte des Jahres und war zudem auf 700 Besucher beschränkt. So nahm die Stadt nur 76.000 Euro ein. Hinzu kommen Personalausgaben in Höhe von 263.000 Euro für die acht Beschäftigten der beiden Bäder. Weitere 269.000 Euro fielen für den Bezug von Strom, Gas und Wasser sowie Materialverbrauch an. Insgesamt standen Ausgaben in Höhe von 1,01 Millionen Euro Einnahmen in Höhe von 503.000 Euro gegenüber. Dazu zählt auch eine Beteiligung am Gewinn der Vereinigten Wertach Elektrizitätswerke (VWEW), aus dem 422.000 Euro in die Stadtkasse flossen.

Nur das Mindelheimer Forum verzeichnete ein Plus

Eine weiter Gewinnausschüttung der VWEW in Höhe von 591.000 Euro trug dazu bei, dass das Forum mit einem Gewinn von fast 135.000 Euro abschloss. Im Jahr 2021 hatte es 70.000 Euro erlöst und damit 15.000 Euro weniger als 2020. Diese Erlöse setzen sich aus der Vermietung der Räumlichkeiten und der Pacht aus der Gastronomie zusammen. Für den Unterhalt wurden 339.000 Euro benötigt.

Ebenfalls mit einem Defizit schließt die Tiefgarage „Altstadt“ für das Jahr 2021 ab. Bekanntlich hat die Stadt die erste Ebene der Tiefgarage erworben. Hier stehen Einnahmen in Höhe von knapp 26.000 Euro Ausgaben in Höhe von 66.220 Euro gegenüber. (un)