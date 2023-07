CSU und JWU im Unterallgäu wollen Lehrer besser machen

Lehrkräfte fehlen, auch an nicht staatlichen Schulen. Wie es besser laufen könnte, haben CSU und JWU jetzt mit Landrat Alex Eder (Freie Wähler) besprochen.

Die Kreistags-Fraktionen von CSU und Junger Wähler Union (JWU) haben auf ihrer Fraktionssitzung gemeinsam mit Landrat Alex Eder eine Möglichkeit zur Verbesserung der Nachqualifizierung für Quer- und Seiteneinsteiger in Lehramt an nicht staatlichen Schulen diskutiert.

Der Fachkräftemangel trifft auch die privaten und kommunalen Schulen

Der Fachkräftemangel in der Lehrberufen macht es insbesondere bei privaten, kirchlichen und kommunalen Schulen immer mehr erforderlich, auf Quer- und Seiteneinsteiger zurückzugreifen, stellen die Fraktionsvorsitzenden Jürgen Bäurle (JWU) und Andreas Tschugg (CSU) fest. Als Quereinsteiger gelten Universitätsabsolventen, welche Referendariats-ähnliche Sonderprogramme des Freistaates durchlaufen und anschließend studierten Lehrkräften gleichgestellt sind. Seiteneinsteiger hingegen werden direkt und ohne Nachqualifizierung im Unterricht eingesetzt. Daher fehlt gerade bei Seiteneinsteigern oft pädagogisches und didaktisches Wissen, was sich zum einen auf die Qualität des Unterrichts auswirken kann, die potenziellen Seiteneinsteiger als dringend benötigte Lehrkräfte aber auch abschrecken könnte.

Der Landkreis soll Seiteneinsteiger fürs Lehramt besser qualifizieren

CSU und JWU haben eine Lösung vorgeschlagen. Der Landkreis, der in Ottobeuren und Bad Wörishofen Träger von zwei kommunalen Schulen ist, könnte versuchen, gemeinsam mit anderen Kommunen und anderen nicht staatlichen Schulträgern ein gemeinsames Nachqualifizierung-Programm zu entwickeln. Die Seiteneinsteiger würden dann beispielsweise in ihrem ersten Jahr mit einem gewissen Stundenkontingent vom Unterricht freigestellt und in dieser Zeit in Didaktik und Pädagogik geschult werden. Durch die Vernetzung mit anderen Kommunen könnten Synergien hinsichtlich Gruppengrößen, aber auch hinsichtlich der unterschiedlichen Schularten und Fachrichtungen ergeben, da so noch gezielter gecoacht werden kann. Landrat Eder hielt diesen Vorstoß für sehr interessant und wird die Idee in die benachbarten Kommunen weitertragen. Über mögliche Kosten machten JWU und CSU keine Angaben. (mz)