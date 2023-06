Grünenpolitiker Daniel Pflügl hört als Unterallgäuer Vize-Landrat auf

Plus Daniel Pflügl war der erste Grünen-Politiker, der im Unterallgäu zum weiteren Stellvertreter des Landrats gewählt wurde. Nun will er aufhören und auch ein weiteres Amt abgeben.

Nach der CSU müssen sich auch die Grünen im Unterallgäuer Kreistag einen neuen Fraktionsvorsitzenden suchen: Wie er jetzt bekannt gab, will Daniel Pflügl das Amt abgeben – genauso wie das des weiteren Stellvertreters von Landrat Alex Eder. Mit unserer Redaktion hat er über die Gründe gesprochen.

Der Bad Wörishofer Daniel Pflügl war bei der Landratswahl vor drei Jahren einer von vier Kandidaten. Mit 14,2 Prozent der Stimmen lag er auf Platz drei, gefolgt von Michael Helfert von der SPD mit 10,2 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Alex Eder ( Freie Wähler) den Wahlsieg nur um 14 Stimmen verpasst. Er erhielt knapp 49,9 Prozent der Stimmen. Auf Rainer Schaal von der CSU entfielen 25,6 Prozent. Die Stichwahl entschied Eder dann mit 80,1 Prozent der Stimmen klar gegen Schaal für sich.