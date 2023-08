Mindelheim

18:00 Uhr

Dank "Bufdi" sind diese zwei Mindelheimer gut vorbereitet – auch aufs Leben

Lucy Schmid und Andreas Göppel haben beim Roten Kreuz in Mindelheim ein Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht und sind jetzt als Rettungssanitäter ehrenamtlich im Einsatz.

Plus "Bufdi"-Stellen beim Roten Kreuz sind sehr begehrt: Lucy Schmid und Andreas Göppel haben zwei davon ergattert und im Bundesfreiwilligendienst viel erlebt.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Sie sind über rote Ampeln gefahren, haben Kranke transportiert und waren bei Schlaganfällen, Herzinfarkten, Autounfällen und einer Reanimation dabei: Ein Jahr lang haben Andreas Göppel und Lucy Schmid ihren Bundesfreiwilligendienst beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Mindelheim absolviert. Sie haben dabei viel erlebt und gelernt.

"Von Anfang an Verantwortung zu übernehmen" zum Beispiel, sagt die 19-Jährige, die wie ihr ehemaliger Mitschüler Andreas Göppel 2022 am Maristenkolleg ihr Abitur gemacht hat. "Und die Zusammenarbeit mit allen möglichen Menschen aus verschiedenen Bereichen, wie Polizei oder Feuerwehr." Und natürlich: einiges an medizinischem Wissen, das beide nun für ihre weitere Zukunft brauchen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen