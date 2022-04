Darum stimmte Stadtrat Max Heim gegen die Windkraft-Anlage

Plus Max Heim hatte bei der Abstimmung im Mindelheimer Stadtrat gegen die Windkraft gestimmt. Nun erklärte er die Hauptgründe für seine Entscheidung.

Im Stadtrat hat er noch geschwiegen, bei den Freien Wählern erklärte sich dann Max Heim. Als einer von zwei Stadträten – Manfred Schuster von der Bürgergemeinschaft war der zweite – hatte sich der Freie Wähler Heim gegen die Grundsatzentscheidung für Windkraft in Mindelheim ausgesprochen.