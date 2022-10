Das 1,45-Millionen-Projekt der Stadtkapelle Mindelheim schreitet voran

Plus Die Stadtkapelle hat ihre Versammlung auf dem neu entstehenden Vereinsgelände abgehalten. Wichtigstes Thema war die Finanzierung dieses Großprojekts.

Auf dem neu entstehenden Vereinsgelände in der Stillachstraße trafen sich die Mitglieder der Stadtkapelle Mindelheim im sogenannten „Stadel 1“ bei kühlen Außen- und Innentemperaturen zur Generalversammlung. Roland Peter hatte dabei seinen ersten offiziellen Auftritt als Dritter Bürgermeister.