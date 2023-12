Mindelheim

12:00 Uhr

Das aktuelle Interview: Gehen Sie heuer auf den Weihnachtsmarkt?

Der Weihnachtsmarkt in Mindelheim.

Von Jana Zinsmeister

Ob für Glühwein, Bratwurst oder Handgemachtes, Weihnachtsmärkte sind immer einen Ausflug wert. Auch in Mindelheim hat am Donnerstag der Weihnachtsmarkt geöffnet. "Gehen Sie heuer auf den Weihnachtsmarkt?", haben wir darum Passanten in der Mindelheimer Innenstadt gefragt.

Melanie Schwarzenbacher, Ziegelstadel Melanie Schwarzenbacher bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Melanie Schwarzenbacher bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Foto: Benedikt Dahlmann "Noch war ich nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich finde es immer schön. Darum möchte ich noch nach Mindelheim und nach Augsburg gehen. Da kann man auch immer schön nach Weihnachtseinkaufen schauen." Rudolf Ruf, Mindelheim Rudolf Ruf bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Rudolf Ruf bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Foto: Benedikt Dahlmann "Ich war die letzten Tage krank, darum konnte ich leider noch nicht auf den Weihnachtsmarkt. Ob ich gehe, weiß ich auch noch nicht genau. Ich schaue eher spontan. Aber wenn, dann gehe ich auf den Markt nach Mindelheim." Monika Zipper, Dirlewang Monika Zipper bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Monika Zipper bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Foto: Benedikt Dahlmann "Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auf den Weihnachtsmarkt gehe. Aus Dirlewang ist es mit dem Auto doch immer ein Stück zu fahren und bei dem Wetter, muss man schauen. Wenn ich fahre, dann auf den Mindelheimer Weihnachtsmarkt, der ist schön zentral." Werner Sing, Rammingen Werner Sing bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Werner Sing bei der Straßenumfrage zum Thema Weihnachtsmärkte Foto: Benedikt Dahlmann "Wir waren noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber wir haben es noch vor. Seit der wieder zentral auf dem Marienplatz ist, ist es viel schöner als letztes Jahr, als er sich noch durch die ganze Stadt gezogen hat."

