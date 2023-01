Das Duo „Kleister“ rappt durch die Allgäuer Dialektwelt

Der Mindelheimer Johannes Fäßler hat mit Lukas Derungs das teils bitterböse „Allgäu-Album“ herausgebracht.

2021 waren sie im Finale des Musikwettbewerbs „Heimat-Sound“ von Bayern 2: der gebürtige Mindelheimer Johannes Fäßler und der aus Freiburg stammende Jazz-Pianist Lukas Derungs als Kleister. Jetzt haben sie ein Album herausgebracht mit dem vielsagenden Titel „Allgäu-Album“.

Das Besondere daran? Man hört es schon bei den ersten Klängen des Auftakt-Songs „Himalaya“: Hier kommen direkt so viele Komponenten zusammen, mit denen man einfach nicht rechnen kann und folglich staunend mitgroovt. Es geht um den alpenchauvinistischen Größenwahn, wie das Duo schreibt, um die vorgespielte Idylle, den Schein der heilen Welt. Perfekt auf den Punkt rappt sich Fäßler durch die Allgäuer Dialektwelt und ringt dieser Sprache damit eine ungewohnte Präzision ab. Rhythmisch anspruchsvoll, witzig und bisweilen eben auch bitterböse.

Die Musik von "Kleister" zeugt von Entdeckergeist

Derungs kombiniert dazu nicht einfach verschiedene Musikrichtungen wie Jazz, Hip-Hop und Punk, was ja an sich schon nach einem gewagten Spannungsfeld klingt. Der Beatboxer spielt mit dem Ungewöhnlichen, mit osteuropäischen Klängen, breiten Synth Bass Lines und Funk und lässt so verschiedene Musikepochen neu aufleben. Beide lieben sie die Improvisation, das Entstehen neuer Ideen während der Arbeit, aber auch während der zahlreichen Konzerte, die die beiden geben.

Zu dieser von Entdeckergeist zeugenden Musik kommt die verrückt-kreative Sprachwelt von Fäßler, der sich über die Themen unserer Zeit philosophisch wie ironisch ausbreitet im Dialekt der Region. So singen sie vom Klimawandel („Miri Scheiss“), Coronaleugnerei („Aluhut“) und dem Kapitalismus („88 Mark“) und machen keinen Hehl aus ihrer klaren Haltung.

"Kleister" besingt auch den "Habergaukel"

Für Menschen außerhalb des Allgäuer Sprachraumes muss es exotisch anmuten, wenn das Duo loslegt, obgleich Fäßler und der aus Freiburg stammende Derungs sich inzwischen auf Mannheim und Berlin verteilt haben. Man sollte sich einlassen, sich einhören in den musikalischen und sprachlichen Kosmos – oder einfach die einfallsreichen Kreationen genießen.

Zum Abschluss auf dem Album haben Fäßler und Derungs noch ein ruhiges Lied – „Habergaukel“, Slow Rap in guter alter Tradition. So schön und umfangreich ist gewiss noch kein Insekt besungen worden. Weitere Infos gibt es unter www.kleisterrap.de.