Das könnten die neuen Schöffen aus Mindelheim werden

Plus Wer Schöffe vor Gericht wird, übt ein besonders verantwortungsvolles Ehrenamt aus. Deshalb hat bei der Auswahl auch der Mindelheimer Stadtrat ein Wörtchen mitzureden.

Für die Jahre 2024 bis 2028 sucht das Schöffenamt für Strafsachen am Landgericht Memmingen derzeit interessierte Bürgerinnen und Bürger. Vonseiten der Stadt Mindelheim können 18 Frauen oder Männer vorgeschlagen werden. Weil sich 27 Frauen und Männer selbst beworben haben, musste der Stadtrat in geheimer Wahl entscheiden.

Gewählt wurden: Renate Manlig, Andrea Pfeifer, Fritz Birkle, Katharina Freifrau von Erffa, Max Herzog, Sabine Buxbaum, Wolfgang Kastello, Dagmar Engel-Honcamp, Simon Wiedemann, Christel Lidel, Petra Sirch, Monika Winter, Regina Singer, Brigitte Neher, Peter Schiegg, Theresa Pfeifer-Wölfle, Daniela Lorenz und Anita Ried.