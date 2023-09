Mindelheim

Das Maristenkolleg in Mindelheim hat einen neuen Vizechef

Plus Nach dem überraschenden Weggang von Schulleiterin Merkel rückte die Stellvertreterin Dobrindt an die Spitze des Gymnasiums. Wer ist der neue Stellvertreter?

Von Johann Stoll

Im Juli ging alles ganz schnell. Das Schulwerk der Diözese Augsburg hatte sich entschieden, wer die Nachfolge von Karin Dobrindt als Stellvertreter der Schulleiterin antreten darf. Die Stelle war frei geworden, weil die bisherige Schulleiterin Beate Merkel das Maristenkolleg nach zwei Jahren wieder verlassen hatte. Sie gab persönliche Gründe für ihren Schritt an. Inzwischen ist sie als neue Schulleiterin des staatlichen Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen/Donau in ihr neues Amt eingeführt worden.

Der neue Vize am Maristenkolleg kommt aus Ursberg

Als Nachfolgerin von Beate Merkel am Maristenkolleg wurde Karin Dobrindt (52) berufen, ihre bisherige Stellvertreterin. Vor einem Jahr war Dobrindt vom Gymnasium Schwabmünchen nach Mindelheim als stellvertretende Schulleiterin gewechselt. Sie war der hochgeschätzten Brigitte Luther gefolgt, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Für den Stellvertreterposten wiederum ist nun Martin Schneider angeheuert worden. Der 49-Jährige kommt vom Gymnasium Ursberg, wo er 18 Jahre lang unterrichtet hat.

