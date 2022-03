Mindelheim

Das Mindelheimer Forum ist voller Lieblingsorte

Plus Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins Mindelheim führt Besucher an viele schöne Plätze. Sie ist noch bis Sonntag, 13. März, geöffnet.

Von Tina Schlegel

„Lieblingsorte“ lautet der Titel der diesjährigen Mitgliederausstellung des Kunstvereins Mindelheim im Forum. Bei der Eröffnung war es beinahe wie in alten Zeiten, in den Zeiten vor der Pandemie, die Freude und Erleichterung war den zahlreichen Besuchern anzumerken, einerseits. Andererseits konnte die ganze Erleichterung nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Ausstellung unter dem Zeichen der nächsten großen Krise steht, die nach beziehungsweise während der Pandemie über allen schwebt – der Krieg in der Ukraine.

