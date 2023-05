Das Mindelheimer Freibad öffnet am 22. Mai

Schwimmerinnen und Schwimmer in Mindelheim können sich freuen: Nachdem das Hallenbad schon länger zu ist, dürfen sie ab 22. Mai wieder ins Freibadwasser hüpfen.

Gute Nachrichten für alle Hobbytaucher, Schwimmerinnen und alle, die gerne planschen: Das Mindelheimer Freibad öffnet am Montag, 22. Mai seine Tore.

Wer gerne schwimmt oder badet, hatte sich in Mindelheim in Geduld üben müssen, denn das Hallenbad hatte früher geschlossen als in früheren Jahren - was nicht überall gut ankam.

So sind die Öffnungszeiten des Mindelheimer Freibads

Das Mindelheimer Freibad ist je nach Monat und Wochentag unterschiedlich lang geöffnet:

Bis Mitte Juni ist das Mindelheimer Freibad täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Von Mitte Juni bis Mitte August ist das Bad von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Mitte August bis Mitte September ist täglich von 8 bis 19 Uhr Badebetrieb.

Die Stadt Mindelheim weist darauf hin, dass die reservierten Kabinen ab Mitte Juni anderweitig vergeben werden, falls sich die bisherigen Inhaberinnen und Inhaber bis zu diesem Zeitpunkt bezüglich einer weiteren Nutzung nicht gemeldet haben. (AZ)

