Mindelheim

vor 23 Min.

Das Mindelheimer Maristenkolleg bekommt eine neue Schulleiterin

Plus Die bisherige Schulleiterin des Mindelheimer Maristenkollegs Beate Merkel wechselt ab August ihr Tätigkeitsgebiet. Jetzt ist ihre Nachfolgerin bekannt.

Artikel anhören Shape

Am Maristenkolleg Mindelheim steht ein Wechsel in der Schulleitung an. Nach einem Jahr als Stellvertreterin übernimmt Karin Dobrindt die Leitung des Gymnasiums. Sie tritt am 1. August 2023 die Nachfolge von Beate Merkel an, die aus privaten Gründen ihr Tätigkeitsgebiet wechselt.

Beate Merkel trat am Maristenkolleg Mindelheim die Nachfolge von Oberstudiendirektor i. K. Gottfried Wesseli an. Foto: Marcus Barnstorf

Die in Bobingen geborene 52-jährige Karin Dobrindt hat nach ihrem Abitur das Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Deutsch und Französisch studiert. Im Anschluss an das Referendariat war sie von 2004 bis 2021 am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen tätig, wo sie sich laut Schulwerk der Diözese Augsburg in den verschiedensten Bereichen der Schulgemeinschaft engagierte und schon frühzeitig Führungsaufgaben übernahm. So war sie dort bereits Koordinatorin für pädagogische Angebote wie der „Individuellen Lernzeit“ und Leiterin des Schulkrisen- und Schulentwicklungsteams.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen