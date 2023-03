Das Mondlicht-Open-Air in Mindelheim ist für heuer gerettet

Plus Es wird auch in diesem Jahr ein Mondlicht-Open-Air auf der Schwabenwiese stattfinden. Für die Besucherinnen und Besucher wird es allerdings teurer.

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen hatten Bürgermeister Stephan Winter und Kämmerer Wolfgang Heimpel den städtischen Zuschuss für das beliebte Konzert des Orchesters "Frisch gestrichen" aus dem Entwurf gestrichen. Winter rechnete vor, dass die Gesamtkosten für das Open Air im vergangenen Jahr bei 52.000 Euro gelegen haben. Davon seien 7000 Euro durch Sponsorengelder abgedeckt gewesen und rund 10.000 Euro über die Eintrittsgelder hereingekommen. Unter dem Strich kostete das Konzert die Stadt im Vorjahr genau 34.893,38 Euro. Für heuer geht Winter von noch höheren Kosten aus.