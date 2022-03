Das Mondlicht Open Air ist der Stadt Mindelheim lieb – und (zu) teuer?

Plus Wie viel Steuergeld darf das beliebte Konzert kosten? Die Mindelheimer Stadträte sind darüber uneins.

Das Mondlicht Open Air ist den Mindelheimern über die Jahre ans Herz gewachsen. Picknickkorb und Decken einpacken, raus auf die Schwabenwiese und ein unterhaltsames Konzert genießen – das wurde über viele Jahre hinweg Anfang August zum beliebten Ritual. Tausende kamen, und viele auch von außerhalb. Einziger Wermutstropfen: Der Stadt kommt dieses Konzert unter freiem Himmel immer teurer. Der Finanzausschuss des Stadtrates debattierte deshalb im Rahmen der Haushaltsberatungen intensiv darüber, wie viel Steuergelder für diesen einen Abend zu rechtfertigen sind.