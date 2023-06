Mindelheim

Das Parken in der Mindelheimer Altstadt wird im Herbst teurer

Plus Achtung, Autofahrer: Wer in der Mindelheimer Altstadt parken will, muss von Herbst an mehr bezahlen. Dabei gingen die Stadträte über die Empfehlung der Verwaltung hinaus.

Von Johann Stoll

Vor knapp drei Jahren war Mindelheimer Stadträten ein Posten aufgestoßen: die Ausgaben für das Parkhaus in der Mindelheimer Altstadt. Das kostet den Mindelheimer Steuerzahler im Jahr laut Bürgermeister Stephan Winter zwischen 40.000 und 45.000 Euro. Das wollte der Stadtrat geändert haben.

Passiert ist dann erst einmal nichts. Die Corona-Einschränkungen hatten die Geschäfte in der Altstadt teils hart getroffen. Da mochte die Stadt die Lage nicht auch noch mit höheren Parkgebühren verschärfen. Auch wollte gut überlegt sein, welche Auswirkungen höhere Parkgebühren für die Verkehrsströme haben werden. In den Haushaltsberatungen in diesem Jahr ploppte das Thema dann wieder auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

