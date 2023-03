Das sagen die Stadträte zum Haushalt der Stadt Mindelheim

Plus Leicht verbessert hat sich die Einnahmenseite der Stadt, stark gestiegen sind allerdings die Ausgaben. Wie die Stadträte das Zahlenwerk bewerten.

Christoph Walter, CSU: Die steigenden Personalkosten der Stadt sieht die CSU mit Sorge. Erstmals in der Geschichte der Stadt Mindelheim werden die Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heuer die Marke von 13 Millionen Euro überschreiten. "Das sinkt nie wieder", sagte Walter in seiner Haushaltsrede. Bei der Kreisumlage sei die Stadt noch mit einem blauen Auge davongekommen. Walter macht sich aber mit Blick in die kommenden Jahre aber nichts vor: Angesichts der massiven Investitionen in das Klinikum werde die Kreisumlage steigen. Damit sinkt auch der Spielraum für die Stadt.

Die CSU freut sich über Geld aus München für die Mindelburg

Die Investitionen in die Kitas nannte Walter sinnvoll. Auch in den vergangenen drei Jahren sei massiv in die Kinderbetreuung investiert worden. Dass der Freistaat Bayern 650.000 Euro für die Mindelburg bereitstellt, würdigte Walter "über alle Parteigrenzen hinweg". Bekanntlich hatte der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl ( Freie Wähler) für diesen warmen Geldregen gesorgt. Dass die Stadt 750.000 Euro für den Kauf von Grundstücken bereitstellt, begrüßt der CSU-Fraktionschef. Vor allem Flächen für Gewerbe sollten damit gesichert werden. Denn die Stadt habe bereits Unternehmen verloren, weil sie keinen Grund bieten konnte. Mindelheim brauche dringend neue Gewerbegebiete, forderte Walter.

Christoph Walter rudert zurück

Die CSU begrüßt auch die Vereinsförderung in Höhe von 330.000 Euro. Das mache 20 Euro pro Kopf der Bevölkerung aus. Aus Sicht Walters ist das gut angelegtes Geld. Der Haushalt insgesamt sei solide. Noch vor der Sommerpause sollte sich der Finanzausschuss aber die Zahlen genauer ansehen. Alle seien aufgefordert, vernünftig mit den Geldern umzugehen. Diesen Appell richtete Walter auch an den Kreistag. Kürzlich hatte Walter im Kulturbetrieb Einsparpotenziale gesehen und dies auch öffentlich geäußert. Jetzt ruderte er verbal zurück. Dies sei kein Angriff auf den Kulturbetrieb, sagte er in Richtung Kulturamtsleiter Christian Schedler.

Stefan Drexel, Freie Wähler: Drei Jahre Corona, der russische Angriff auf die Ukraine und die Energiekrise – angesichts all dieser Einflüsse steht Mindelheim aus Sicht der Freien Wähler immer noch gut da. Die steigenden Personalkosten führten dazu, dass die Stadt weniger investieren könne. Noch könne man nicht einmal endgültig abschätzen, wie hoch der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ausfällt. Da könnte durchaus noch ein Nachschlag kommen, der bisher nicht eingerechnet ist.

Stefan Drexel lobt die Arbeitgeber

Drexel bedankte sich bei allen Arbeitgebern, die rund 10.000 Stellen in Mindelheim geschaffen haben. Die Betriebe seien das Fundament für den Wohlstand. Wie schon sein Vorredner Walter unterstrich auch Drexel die herausragende Arbeit von Kämmerer Wolfgang Heimpel. Dieser habe unglaubliches Wissen. Walter hatte gesagt, Heimpel habe in all den Jahren auf jede sinnvolle und weniger sinnvolle Frage eine Antwort gewusst. Das wiederum korrigierte Heimpel sofort mit dem Hinweis, es habe nur sinnvolle Fragen aus dem Stadtrat gegeben.

Mehmet Yesil, SPD: Auch der Fraktionssprecher der SPD sprach von einem soliden Fundament angesichts all der Krisen in der Welt. In den vergangenen Jahren sei hart dafür gearbeitet worden, die Finanzen in Ordnung zu bringen. "Wir sind stolz darauf, dass wir nun in der Lage sind, wichtige Vorhaben zu finanzieren."

Sorge bereitet der SPD die dünne Finanzdecke. Positiv sei das Plus von zehn Prozent bei der Einkommenssteuer sowie die stabile Gewerbesteuer. Der SPD ist der Klimaschutz wichtiges Anliegen. Deshalb unterstützt sie den Bau von Windkraftanlagen. Dies werde auch der Stadt wirtschaftliche Vorteile bringen. Profitieren sollten auch die Bürger durch einen Windstromtarif und eine Energie-Genossenschaft, an der sie sich beteiligen können.

Die SPD fordert bezahlbare Wohnungen für alle

Wichtig sind der SPD auch bezahlbare Wohnungen. Zehn Prozent der Wohnungen sozial auszuflaggen, reiche nicht. Die SPD wolle sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu erschwinglichem Wohnraum haben. Die Stadt soll sich auf Geschoßbau und Nachverdichtung konzentrieren. Abschließend würdigte Yesil das ehrenamtliche Engagement.

Ursula Kiefersauer, Bürgergemeinschaft: Mindelheim sei finanziell gut aufgestellt und handlungsfähig. Dennoch müsse verantwortlich gehaushaltet werden. Die Diskussion um das Mondlicht-Open-Air habe gezeigt, dass die Stadt Leistungen nicht zum Nulltarif anbieten könne. Die Besucher werden es ihrer Ansicht nach in Kauf nehmen, vier Euro Eintritt bezahlen zu müssen.

Mindelheim sei wachsende Stadt. Das heiße mehr Zuzüge, mehr Familien, mehr Verkehr. Alle Investitionen seien kein Luxus. Die 150.000 Euro für Spielplätze seien gut investiert.

Josef Doll wirft Stadtratskollegen Leichtfertigkeit vor

Josef Doll, Grüne: Während Thomas Burtscher dem Haushalt zustimmte, lehnt ihn Doll ab. Er habe kein Verständnis für den "leichtfertigen Vorschlag" aus dem Stadtrat, das Mondlicht-Open-Air weiter mit 45.000 Euro zu finanzieren. Auch die Verdoppelung des Eintrittspreises bringe keine allzu große Entlastung.

Der Hebesatz für Gewerbebetriebe in Höhe von 315 sei recht günstig. Hier sieht Doll Luft nach oben. Die Ausgaben für Kita, Bücherei, Mindelburg, Baugebiete und Sanierung der Gerberstraße seien gut angelegte Gelder.

Peter Miller, ÖDP: Auch Miller würdigte die Arbeit von Kämmerer Wolfgang Heimpel. Der Einkommenssteueranteil bilde eine sichere Kalkulationsgrundlage für die Stadt. Anders sieht es bei der Gewerbesteuer aus, die immer schwanken könne. Dass es sinnvoll sei, nachhaltig zu denken, habe die Sanierung des Freibades gezeigt. Weil dort auf erneuerbare Energien gesetzt wurde, habe es im Vorjahr keine Einschränkungen gegeben.

Peter Miller als einsamer Rufer in der Wüste

Schon vor Jahren habe er gewünscht, dass die Stadt auf die Windkraft setzt. Da war er noch mit wenigen anderen einsamer Rufer in der Wüste. Positiv wertete Miller auch, dass die Stadt 50.000 Euro für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen bereithält.

Christian Sedlmeir, AfD: Die Stadt dürfe sich glücklich schätzen, einen so guten Kämmerer wie Wolfgang Heimpel zu haben. Angesichts der steigenden Personalkosten müsse man sich genauer überlegen, was man sich leisten kann oder will. Der Haushalt sei solide, der Schuldenstand pro Kopf gering. Er liegt bei rund 336 Euro.