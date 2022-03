Das sagen Stadträte zum Mindelheimer Haushalt

Für den generellen Kurs der Stadt gibt es viel Lob. Wo die Stadträte gerne mehr Akzente setzen würden.

In großer Einigkeit hat der Mindelheimer Stadtrat einstimmig seinen Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet , wobei die Stadträte Ursula Kiefersauer, Peter Miller, Thomas Schnabel, Manfred Schuster und Max Heim fehlten. Das hatten die Stadträte zu sagen:

Wolfgang Streitel, CSU: Lob für die vorausschauende Haushaltspolitik

Die Rahmenbedingungen seien sehr schwierig. Seit 24. Februar tobt in der Ukraine ein Krieg. Der Preisanstieg liege bei über fünf Prozent. Vor diesem Hintergrund lege die Stadt einen „grundsoliden“ Haushalt vor. Streitel erwähnte die 11,8 Millionen Euro Kreisumlage und hob hervor, dass alle notwendigen Investitionen ohne Kredite finanziert werden. Als Beispiele führte er die Sanierung der Stadtbücherei und den Straßenbau an, für die jeweils eine Million Euro bereitstehen. In die Grundschule steckt die Stadt 256.000 Euro. All dies sei „nur möglich durch eine vorausschauende Haushaltspolitik“.

Streitel betonte die Rolle der Arbeitgeber, die zehn Millionen Euro an Gewerbesteuern zahlen und die der Arbeitnehmer. Die Einkommenssteuer liegt bei neun Millionen Euro. „Wir können froh sein, dass wir in einer wirtschaftlich so starken Region leben.“ Der Schuldenstand sinke auf 5,2 Millionen Euro, die Rücklage liege bei zehn Millionen. Nächstes Jahr werden Planungskosten für das Baugebiet Mindelheim Nord auflaufen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei Herausforderung. Sehr erfreulich nannte Streitel die Förderung der Vereine.

Stefan Drexel, Freie Wähler: Die Stadt soll kurzfristig reagieren können

Auch er skizzierte die Zeit als schwierig angesichts Corona und Krieg in der Ukraine. 7,3 Millionen Euro fließen in die heimische Wirtschaft, lobte er. Die Stadt sollte angesichts der Ukraine-Krise und der damit verbundenen Flüchtlingsströme kurzfristig reagieren können. „Ich möchte mich bei allen Arbeitgebern bedanken. Mehr als 10.000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz in Mindelheim.“ Der Wohlstand der Bevölkerung hänge daran. Drexel dankte dem Kämmerer – ebenso wie das Wolfgang Streitel schon getan hatte – und den Stadtratskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Mehmet Yesil, SPD: Der Flächenverbrauch sollte überdacht werden

Ohnmächtig erlebe die Welt seit dem 24. Februar einen Kriegsschauplatz mitten in Europa. Yesil lobte das Rathaus dafür, dass es für Flüchtlinge vernünftige Unterkünfte bereitstellen werde. Bei der Kinderbetreuung sei leider festzustellen, dass die Kapazitäten nicht ausreichten. Gastkinder könnten schon heute nicht in Kitas aufgenommen werden. Die Kreisumlage belaste die Stadt enorm. Trotzdem könnten Mittel investiert und Schulden abgebaut werden. Gut investiert nannte er die 750.000 Euro, die für den Kauf von Grundstücken bereitstehen. Hier sollte die Stadt noch viel agiler werden.

Zum Bau eines neuen Obdachlosenheims sagte Yesil, der Stadtrat hätte über den Standort gerne im Vorfeld diskutiert. Das soll nun nachgeholt werden, sicherte Bürgermeister Stephan Winter zu. Wichtig nannte Yesil die Beteiligung an der VWEW. Sie bringe 975.000 Euro an Ausschüttung. Damit könnten die Bäder und das Forum finanziert werden.

Überdacht werden sollte der Flächenverbrauch. Yesil forderte mehr Geschoßwohnungsbau und Nachverdichtung. Für die Altstadt mahnte er eine vernünftige Lösung für die Parkprobleme an. Seinen Vortrag endete Yesil mit einem Satz von Willy Brandt. „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“

Michael Gerle, BG: Ein Sonderfonds für Flüchtlinge wäre notwendig

Gewerbe und Handel hätten sich erholt. Darauf deuten die zehn Millionen Euro Gewerbesteuern hin. Auch Gerle lobte die Investitionen in Stadtbücherei, Straßen und in die Kläranlage. Ausdrücklich begrüßt er die Vereinsförderung. Dabei griff Gerle die Debatte im Finanzausschuss auf. Die Forderung des SV Auerbach als „unverschämt“ zu bezeichnen, „ist kein förderlicher Diskussionsbeitrag“. Die Kritik richtete sich in erster Linie gegen Stefan Drexel. Nach wie vor für notwendig hält die Bürgergemeinschaft einen Sonderfonds, um Flüchtlingen aus der Ukraine helfen zu können.

Josef Doll, Grüne: Die Stadt soll den Standort für die Obdachlosenunterkunft überprüfen

Nachdem Freibad und drei Kitas durchfinanziert sind, fällt der Haushalt 2022 relativ mager aus. Die Investitionen in Mindelburg und Rathaus lobte Doll. Bei der Obdachlosenunterkunft sollte die Stadt innehalten. Der Standort sollte geprüft werden.

Den Grünen sind Investitionen in den Klimaschutz wichtig. Mit Photovoltaikanlage auf der Kläranlage und Radabstellplätzen am Bahnhof sei es nicht getan. Der Verkehr in der Innenstadt sollte reduziert werden.

Jan-Erik Ahlborn, ÖDP: Energie und Lebensmittel sollten verstärkt vor Ort produziert werden

Die ÖDP lobte die umsichtige Arbeit des Kämmerers. Sehr erfreulich sei die Sanierung des Radwegs zwischen Ober- und Unterauerbach und den Wildbienenlehrpfad unterhalb der Mindelburg. Auch die ÖDP plädiert für einen anderen Standort für die Obdachlosenunterkunft. Derzeit müssten alle schmerzhaft lernen, „dass wir auf zu großem Fuß gelebt haben“. Energie und Lebensmittel sollten wieder verstärkt vor Ort produziert werden.

Christian Sedlmeir, AfD: Der Krieg in der Ukraine wird zu großen Belastungen führen.

Der Mindelheimer Haushalt 2022 sei sehr solide. Dafür lobte Sedlmeir den Kämmerer. Die Pro-Kopf-Verschuldung Mindelheims sei sehr gering. Der „unsägliche Angriffskrieg“ Russlands gegen die Ukraine werde noch zu großen Belastungen führen. (jsto)