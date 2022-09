Mindelheim

12:26 Uhr

Das sagt Ex-Minister Pschierer zu seinem Abgang bei der CSU

Plus Mit einem großen Knall hat der frühere Bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer der CSU den Rücken gekehrt. Der Mindelheimer Abgeordnete sieht sich getäuscht und macht anderen schwere Vorwürfe.

Von Johann Stoll

Auf einer nicht öffentlichen Kreisvorstandssitzung am Montagabend in Bad Wörishofen war das Fass offenbar übergelaufen. Überraschend bekam es Pschierer mit einem Gegenkandidaten zu tun. Der Kreisrat und Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, warf seinen Hut in den Ring. Er werde sich um das Mandat als Landtagsabgeordneter im nächsten Jahr bemühen.

