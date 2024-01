Mindelheim

Das sind 2023 die Spitzenreiter bei den Vornamen im Raum Mindelheim

Plus Emilia und Noah sind deutschlandweit ganz vorn: In und um Mindelheim hingegen gibt es ganz andere Spitzenreiter bei den beliebtesten Namen für Neugeborene.

Die Eltern aus Mindelheim und Umgebung folgen keinen Trends - zumindest nicht, wenn es um den Namen ihrer neugeborenen Kinder geht. Der 2023 deutschlandweit beliebteste Name "Noah" bei den Buben wurde in der Kreisstadt nur ein einziges Mal vergeben. Stattdessen stehen andere Namen ganz oben auf der Rangliste. "Emilia", der 2023 laut Namensforscher Knud Bielefeld am häufigsten vergebene Name für Mädchen, hat es in und um Mindelheim immerhin auf die vorderen Ränge geschafft, doch drei andere Namen haben ihn überholt.

588 Kinder hat das Mindelheimer Standesamt registriert, die im vergangenen Jahr bei Hausgeburten oder in der Klinik zur Welt gekommen sind; die meisten stammen aus der Stadt und dem näheren Umkreis. Insgesamt sind es 61 weniger als noch 2022. Der Großteil der 2023 geborenen Kinder hat nach der Geburt einen Vornamen erhalten (385 Kinder), 190 Kinder bekamen noch einen zweiten Vornamen und zwölf gleich drei Vornamen. Einen Buben gibt es sogar, der fünf Vornamen erhalten hat.

