Das Stadtradeln in Mindelheim geht in die zweite Runde

Ab dem 1. Mai können Mindelheimerinnen und Mindelheimer Fahrradkilometer sammeln. Mit der Aktion "Stadtradeln" sollen sie motiviert werden, auf das Fahrrad umzusteigen.

Möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen: Dazu soll die bundesweite Aktion "Stadtradeln" animieren. Mindelheim konnte im vergangenen Jahr den zweiten Platz der "Newcomer" belegen. Mit insgesamt 73.000 Kilometern sind die Teilnehmenden fast zweimal um die Welt geradelt. Das soll in diesem Jahr möglichst noch getoppt werden.

Für Simone Kühn, Klimaschutzmanagerin der Stadt Mindelheim, geht es bei der Aktion vor allem darum, dass die Menschen auch im Alltag öfter das Fahrrad nehmen: "Wir wollen so viele Menschen wie möglich aufs Rad bringen. Auch die, die es bisher noch nicht so viel nutzen." Der Radverkehr sei eine wichtige Säule, wenn es um die Klimaneutralität der Stadt geht, sagt Kühn.

Stadtradeln in Mindelheim: 21 Tage werden die Kilometer gezählt

Ab dem 1. Mai läuft die Aktion in Mindelheim insgesamt drei Wochen. Um mitzumachen, müssen die Teilnehmenden sich in einer App registrieren. Dann können die zurückgelegten Kilometer gezählt und der jeweiligen Kommune angerechnet werden. Anmelden können sich Teams, also immer mindestens zwei Personen. Die Kilometer eines Teams werden zusammengezählt und am Ende ein Siegerteam gekürt. Zugleich fahren alle in Mindelheim angemeldeten Teams auch für die Stadt, die dann wiederum mit anderen Kommunen ihrer Größe verglichen wird und auch eine Auszeichnung erhalten kann.

Karl Geller vom Radteam der Stadt freut sich besonders, dass auch in diesem Jahr wieder viele Schulen mitfahren. Sie können als Multiplikatoren dienen und auch die Kinder und Jugendlichen animieren, die ansonsten wenig mit dem Fahrrad fahren. Er versteht das Stadtradeln als eine große Fahrraddemonstration. "Es dient auch als Signal an die Politik, dass wir Verbesserungen in der Infrastruktur brauchen", sagt er.

Mindelheim: Mängel an Fahrradwegen können der Stadt gemeldet werden

Die Stadt Mindelheim hat einen vergleichsweise hohen Anteil an Fahrradfahrenden: 2020 legten die Mindelheimerinnen und Mindelheimer fast ein Drittel ihrer Wege mit dem Fahrrad zurück. Bayernweit lag dieser Wert 2017 nur bei 11 Prozent. Die Stadt Mindelheim möchte ihn bis 2030 auf 35 Prozent steigern. Auch deshalb sei laut Geller eine funktionierende Infrastruktur wichtig.

Zu diesem Zweck gibt es in der App "Stadtradeln" zusätzlich die Meldeplattform "Radar!". Darüber können die Radelnden Mängel an die Stadt melden, beispielsweise wenn ein Fahrradweg beschädigt ist oder die Ausschilderung fehlt. Auch wenn die gemeldeten Mängel nicht immer sofort behoben werden können, seien sie dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung, sagt Geller.

Viele Teams fahren beim Stadtradeln für Mindelheim

Insgesamt 19 Teams haben sich bisher zum Stadtradeln angemeldet. Weitere Teams kommen noch hinzu. Berechtigt, für Mindelheim Kilometer zu sammeln, sind alle, die hier leben, arbeiten oder in einem Verein aktiv sind. Die Kilometer müssen nicht unbedingt vor Ort gefahren werden. Auch gesammelte Kilometer im Urlaub oder beim Pendeln sind erlaubt. Welches Fahrrad genutzt wird - ob E-Bike, Rennrad oder Hollandrad - ist dabei egal. Im Zeitraum des Stadtradelns vom 1. bis 21. Mai ist außerdem der Eintritt in die Mindelheimer Museen kostenlos.