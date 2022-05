Mindelheim

07:00 Uhr

Das Viertel der Mindelheimer Schwarzbauten

Dieses Haus am Mindelheimer Bergwald dürfte es so eigentlich nicht geben.

Plus Am Oberen Mayenbadweg in Mindelheim sind im Laufe der Jahre mehrere Schwarzbauten errichtet worden. Sie wieder loszuwerden, ist allerdings gar nicht so leicht.

Von Johann Stoll

Im Laufe der Jahre ist so manche Gartenhütte am Oberen Mayenbadweg in Mindelheim entstanden, die dort eigentlich nichts zu suchen hat. Weil die Behörden aber nicht eingeschritten sind, habe ein juristisches Vorgehen gegen diese „Altfälle“ heute nur wenig Aussicht auf Erfolg, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

