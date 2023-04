Das war die Jahresversammlung des Förderkreises Städtepartnerschaft

Stabwechsel beim Förderkreis: Nach 22 Jahren übergibt Birgit Fröhlich Vorstandschaft an Florian Kastenmeier

Florian Kastenmeier steht nun an der Spitze des Förderkreises Städtepartnerschaft. Der 40-Jährige soll verstärkt die junge Generation begeistern, denn Partnerschaften seien heute, und da waren sich alle Redner einig, wichtiger denn je: Bis vor Kurzem habe niemand eine kriegerische Auseinandersetzung auf europäischem Boden mehr für möglich gehalten. So will das neue Vorstandsteam bestehende Freundschaften pflegen und mit neuen Akzenten versehen.

Nach 22 Jahren gab Birgit Fröhlich ihr Amt als Vorsitzende ab, wird aber weiterhin als Beisitzerin zur Verfügung stehen. Ihr letzter Rechenschaftsbericht ging coronabedingt über drei Jahre. Wegen der Pandemie gab es weniger Kontakte. Als Leuchtturm stellte sie den Schüleraustausch der Grundschulen zwischen Schwaz und Mindelheim heraus, den es seit 21 Jahren gebe. Leider sei der Schüleraustausch mit den anderen Partnerstädten zum Erliegen gekommen.

Was Mindelheim für die Städtepartnerschaft gemacht hat

Mindelheim sei ein guter Gastgeber beim Spiel „Jugend in Europa“ im Juli 2019 gewesen. Weiter gab es einige Jubiläen zu feiern, etwa den Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Bourg-de-Péage, East Grinstead, Sant Feliu de Guixols, Schwaz, Verbania und Mindelheim.

Als gelungenes Beispiel für die Partnerschaft nannte Fröhlich die Kontakte der Berufsschule Mindelheim. Diese habe zusammen mit englischen Schülerinnen und Schülern Konzepte zur Energieeinsparung entwickelt. Dies sei vielleicht ein Weg, die Städtepartnerschaften auch bei der Jugend attraktiv zu machen.

Altbürgermeister Erich Meier würdigte die Arbeit des Fördervereines. Die Begegnungen seien friedensfördernd. Neben Birgit Fröhlich wurden noch verabschiedet: Paola Baldocchi, die aber weiterhin als Dolmetscherin für Italienisch zur Verfügung steht, Alfred Scholz (Kassenprüfer), Natalia Campana und Dagmar Wittmann (beide Dolmetscherinnen).

Die bisherige Vorsitzende des Förderkreises Städtepartnerschaft Birgit Fröhlich (rechts) verabschiedete langjährige Vorstandsmitglieder. Foto: Wilhelm Unfried

Die Neuwahlen unter der Regie von Erwin Putz gingen rasch über die Bühne. Florian Kastenmeier stellte sich für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung. Er ist beim Kreisjugendring tätig und hat bereits viel Erfahrung mit europäischen Programmen wie Erasmus. Kastenmeier betonte, es gehe darum, den Jugendlichen Einblick in andere Kulturen zu gewähren. Dabei müsse man auch neue Wege gehen.

Das neue Team des Förderkreises Städtepartnerschaft

Gewählt wurden als Schriftführer Paul Baumer und Mike Hammermayer als sein Stellvertreter. Kassenwart ist Sepp Doll, Kassenprüfer Roland Arnold. Beisitzer sind Benefice Etienne, Christian Heimpel, Birgit Fröhlich, Georgiadis Christos, Hildegard Kamper (Dolmetscher), Brigitte Riedmaier (Dolmetscher).

Kastenmeier verwies im Ausblick auf das Frundsbergfest und das Spiel „Jugend in Europa“ in Schwaz. Zweiter Vorsitzender Wilhelm Unfried kündigte an, dass man den Besuch der Partnerstädte fortsetzen werde. Vom 24. bis 27. Oktober wird eine Fahrt nach Schwaz organisiert, wobei die Mindelheimer schon gespannt sind, was die Freunde am Nationalfeiertag (26. Oktober) alles auf die Beine stellen werden.