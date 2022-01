Das waren 2021 die beliebtesten Vornamen im Raum Mindelheim

Plus Emilia und Matteo liegen auf der deutschen Hitliste der Vornamen vorne. In Mindelheim sieht die Sache anders aus. Auch sehr ungewöhnliche Namen tauchen auf.

In die Hitliste der beliebtesten Vornamen im Jahr 2021 ist Bewegung gekommen: Emilia und Matteo sind die neuen Spitzenreiter des deutschlandweiten Rankings von Vornamen-Experte Knud Bielefeld. „Das sind beides Namen, die das erste Mal auf Platz eins sind“, sagte der Hobby-Namensforscher. Emilia sei über die Jahre ganz langsam, aber stetig nach oben geklettert. „Matteo dagegen ist sehr steil bergauf gegangen. Der war vor zwei Jahren noch nicht einmal Top Ten und jetzt schon auf der Nummer 1. Das ist sehr ungewöhnlich.“ Die frischgebackenen Eltern aus dem Unterallgäu lassen sich von solchen Trends offenbar nur wenig beeindrucken, denn hier stehen andere Namen ganz oben auf der Liste, wie ein Blick in die Daten des Mindelheimer Standesamts zeigt.