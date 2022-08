Mindelheim

vor 17 Min.

Das Mindelheimer Weberhaus bekommt neue Pächter

Ein Platz zum Genießen: Der Freisitz am Weberhaus in der Mindelheimer Altstadt gehört zu den besonders einladenden Ecken in der Kreisstadt. Die Pächter für das schmucke Weberhaus schließen ihren Betrieb am 28. August. Weiter geht es dann unter neuer Leitung im Oktober.

Plus Das renommierte Restaurant in der Mindelheimer Altstadt steht vor einem Neustart. Wer das Lokal weiter führt und was die neuen Betreiber vorhaben.

Von Johann Stoll

Das Lokal gilt als Perle in der Mindelheimer Altstadt. Erst recht gilt das, seit die Stadt den unteren Teil der Maximilianstraße rund um die Jesuitenkirche saniert hat und am denkmalgeschützten Lokal eine attraktive Gastronomie unter freiem Himmel möglich ist, direkt neben der Mindel gelegen. Es war also kein Wunder, dass die Wohnbau-Gesellschaft Mindelheim als Eigentümer des Gebäudes geradezu überflutet wurde mit Bewerbungen, als bekannt wurde, dass der bisherige Pächter aufhören möchte.

