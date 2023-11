Interview

"Das Weltverbessern wird hierzulande mit gründlichster Verbissenheit betrieben"

Helmut Schleich sagt, was er denkt. Was das genau ist, können sich seine Fans am 16. November im Mindelheimer Forum anschauen.

Plus Vor seinem Auftritt im Forum spricht Helmut Schleich über den deutschen Humor, eine Kindheitserinnerung an Mindelheim und seine Lieblingsparodie.

Von Benedikt Dahlmann

Herr Schleich, am 16. November kommen Sie mit ihrem Programm "Das kann man so nicht sagen" ins Mindelheimer Forum. Wann haben Sie jemandem etwas nicht so gesagt, wie Sie es gerne gemacht hätten?



Helmut Schleich: Ich bin inzwischen in einem Alter, wo es, glaube ich, gescheit ist, Dinge beim Namen zu nennen. Man muss ja nicht schimpfen oder beleidigen, um Gottes Willen, aber das auszusprechen, was einem auffällt, was einen stört oder einem stinkt, das hat was mit Selbstfürsorge und Seelenhygiene zu tun. Manchmal ist es mir aber auch wurscht, dann sage ich halt nix.

Es ist längst nicht das erste Mal, dass Sie ins Unterallgäu kommen. Gibt es bestimmte Erinnerungen, die Sie mit Mindelheim verbinden?



Schleich: An meinen letzten Auftritt in Mindelheim habe ich beste Erinnerungen. Prima Publikum und ein Veranstalter, der nicht nur seine Arbeit gut macht, sondern auch ein einwandfreier Koch ist. Also auch das Catering hat gepasst. Ansonsten ist mir Mindelheim seit meiner Kindheit in Erinnerung, als es die A96 noch nicht gab und sich die Fahrzeit Richtung Bodensee vor dem Mindelheimer Berg für uns Kinder gefühlt ewig hinzog.

