DAV-Sektionen im Allgäu schließen sich zusammen

Mitglieder des Alpenvereins zahlen in anderen DAV-Kletteranlagen jetzt den „Heimatpreis“.

Sieben Allgäuer DAV-Sektionen, die Kletteranlagen betreiben, haben sich zum Netzwerk „Allgäu hoch 7“ zusammengeschlossen. Davon profitieren die Mitglieder: Sie zahlen in allen anderen Kletteranlagen des Netzwerks den gleichen Preis wie in ihrer Heimanlage.

Bislang umfasste das Netzwerk vier Sektionen: Allgäu-Kempten, Allgäu-Immenstadt, Kaufbeuren-Gablonz und Mindelheim. Nun sind auch die Sektionen Oberstdorf, Füssen und Memmingen dabei. Die bisherigen Kooperationspartner zogen laut Pressemitteilung eine positive Bilanz. Alle Sektionsvertreter seien sich einig, dass so ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden könne, andere Kletteranlagen in der Region zu besuchen, sagt Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Sektion Allgäu-Kempten, die die größte Anlage in der Region betreibt.

Für Mitglieder des Alpenvereins gibt es im Allgäu weitere Vergünstigungen

Die Regelung betrifft Tageseintritte und Zehnerkarten – den beteiligten Sektionen steht es frei, darüber hinaus weitere Ermäßigungen für „Allgäu Hoch 7“- Mitglieder zu gewähren. Die Kooperation startet ab sofort. (jaj)