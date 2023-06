Mindelheim

Zu wenig Arbeitsplätze: Dem Landkreis Unterallgäu geht der Platz aus

Derzeit wird das Landratsamt in Mindelheim zwar um ein viertes Stockwerk erweitert, doch das wird die Raumnot langfristig nicht lindern.

Plus In den nächsten 20 Jahren werden die Behörden im Landkreis Unterallgäu deutlich mehr Personal beschäftigen als jetzt. Doch wo sollen sie es unterbringen?

Von Sandra Baumberger

Auch wenn das Mindelheimer Landratsamt gerade um ein viertes Stockwerk aufgestockt wird, löst das die Raumnot der Behörde keineswegs. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses deutlich, in der ein Gutachten zum Raumbedarf bis 2042 vorgestellt wurde. Denn nicht nur die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer wird in den nächsten Jahren den Prognosen zufolge weiter wachsen, sondern auch die der Landkreisbeschäftigten. Das wirft die Frage auf, wo sie künftig untergebracht werden könnten.

Schon jetzt stehen den 531 Beschäftigten mit Bürotätigkeiten aus dem Landratsamt, dem Schulamt, dem Kreisjugendring, der Erziehungsberatungsstellen und dem Landwirtschaftsamt nur 508 Büroarbeitsplätze zur Verfügung. Wie die zuständige Abteilungsleiterin Maria Bachmaier in der Sitzung ausführte, verteilen sich diese auf drei eigene und sechs angemietete Gebäude in Mindelheim und die bisherige Dienststelle in Memmingen, die 2024 als "Dienststelle West" nach Memmingerberg umzieht.

