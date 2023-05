Diamantene Hochzeit: Dem Sport und einander immer treu

Seit 60 Jahren sind Traute und Joachim Dröse verheiratet. Für ihre Gesundheit haben sie ein einfaches Rezept.

"Jung gefreit, nie gereut“: Diese Erfahrung haben auch Traute und Joachim Dröse gemacht, die sich bei einem Vereinsjubiläum des TSV Lüdenscheid kennen und lieben lernten und vor 60 Jahren in der dortigen Christuskirche den Bund fürs Leben schlossen. Am gleichen Tag heiratete auch die Schwester von Traute Dröse und so feierte man damals eine Doppelhochzeit.

Das Ehepaar Dröse kann auf ein bewegtes Leben zu zweit zurückblicken und der Sport spielte dabei immer wieder eine große Rolle. Da blieb es nicht aus, dass man bei der Feier der diamantenen Hochzeit im Familienkreis in Erinnerungen schwelgte und statt der weiß-blauen die Landesfahne von Nordrhein-Westfalen im Mindelheimer Garten hisste.

Mindelheimer Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Joachim Dröse wurde 1940 in Lüdenscheid im Sauerland geboren, seine Frau kam 1939 in Eytkau in Ostpreußen zur Welt. Der Jubilar machte im elterlichen Lebensmittelhandel in Lüdenscheid eine Kaufmannslehre und hatte danach Arbeitsplätze in ganz Deutschland. 1974 zog die Familie schließlich nach Mindelheim, baute ein Haus und wurde in der Frundsbergstadt sesshaft.

30 Jahre lang war Joachim Dröse beim Käsewerk Mang in Kammlach als Prokurist tätig, während seine Frau „ein kleines Familienunternehmen“ leitete. Traute Dröse war Langeweile fremd. In ihrer Freizeit ging sie ihren sportlichen Hobbys nach. Sie mag Skifahren, Wandern, Tischtennis. Viele Jahre waren die Dröses Mitglied im Mindelheimer Velo-Club und auch im Turn- und Sportverein. Gerne erinnert sich der Jubilar an die Zeit, als er im TSV Abteilungsleiter und in den 1990er-Jahren zweiter Vorsitzender war.

Traute und Joachim Dröse waren viele Jahren im TSV Mindelheim aktiv

Es gibt viele Rezepte für eine lange, glückliche Ehe. Für Traute und Joachim Dröse war es stets wichtig, „In Freud und Leid immer füreinander da sein“. Auch für ihre körperliche und geistige Gesundheit haben sie eine Erklärung: „Im Alter braucht man einen guten Arzt und Apotheker“, bemerken sie schmunzelnd.