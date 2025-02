Insolvenz: Depot-Filiale im Mindelheimer Gewerbegebiet schließt

„Wir schließen!“ steht in weißen Großbuchstaben auf blauen Plakaten an der Mindelheimer Filiale von Depot. Das Deko-Unternehmen hatte im Sommer vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Von den aktuellen Sparmaßnahmen ist nun offenbar auch das Geschäft in der Unterallgäuer Kreisstadt betroffen.

Zunächst war bei Depot von einer Insolvenz in Eigenregie und einem Sparplan die Rede gewesen. Im Zuge dessen sollten auch Filialen geschlossen werden, bereits 2024 machten die ersten Geschäfte dicht. Die Filiale in Mindelheim im Gewerbegebiet an der Allgäuer Straße war davon zunächst nicht betroffen. Doch nun wird auch sie schließen. Knapp drei Monate soll sie noch geöffnet sein, ist zu hören. Eine offizielle Auskunft der Depot-Pressestelle gibt es derweil nicht – weder zum genauen Datum noch darüber, was mit den dort angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert.