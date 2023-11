Der 14. Spieltag in den Unterallgäuer Fußball-Ligen

Die Fußball-Ligen starten vor der Winterpause in die Rückrunde. Auf dem Zettel stehen unter anderem ein Nachbarschaftsderby und ein Kellerduell.

In der Kreisliga Allgäu Nord steht neben dem Spiel der Woche auch ein Kellerduell an. Außerdem will der Aufsteiger von der SG Amberg/ Wiedergeltingen seinen Mittelfeldplatz halten. In der Kreisklasse Allgäu 2 spielen derweil die SG Kirchdorf/ Rammingen und der SVS Türkheim das Nachbarschaftsderby aus.

Kreisliga Allgäu Nord

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Wahrscheinlich konnte sich jeder Fußballer in seiner Laufbahn schon einmal mit der großen Weisheit des Andi Brehme identifizieren. Mit Sicherheit gilt das derzeit für die Spieler des TSV Kirchheim. In jedem der vergangenen drei Spiele haben sie getroffen und gingen am Ende doch als Verlierer vom Platz. Nun wartet am Sonntag mit dem TSV Lautrach-Illerbeuren die einzige Mannschaft, die noch weniger Punkte auf dem Konto hat als die Kirchheimer. Ein Sieg ist also Pflicht. Anstoß ist um 14.00 Uhr in Kirchheim.

In Türkheim steigt das Nachbarschaftsderby gegen die SG Kirchdorf/Rammingen

Die SG Amberg/Wiedergeltingen ist hingegen aktuell sehr zufrieden mit ihrer Tabellenposition. Nach der Hinrunde steht der Aufsteiger auf einem guten siebten Platz. Im Hinspiel gegen den TSV Legau gab es ein spektakuläres 4:3. Auch in den letzten Spielen der beiden Teams hagelte es Tore. Trainer Jonas Meichelböck möchte die am Wochenende aber lieber nur auf der eigenen Seite stehen sehen. „Wir wollen wie im letzten Spiel die Null halten und auf unserer Seite die Tore machen.“ Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr.

Kreisklasse Allgäu 2

Nicht nur in der Kreisliga, auch in der Kreisklasse steht an diesem Wochenende ein Unterallgäu-Derby an. Die SG Kirchdorf/Rammingen trifft auf den SVS Türkheim. Anders als in der Kreisliga sind Favoriten- und Außenseiterrollen klar verteilt. Die SG steht mit 32 Zählern punktgleich mit dem SV Oberrieden an der Tabellenspitze, während Türkheim bei grade einmal neun Punkten auf dem drittletzten Platz steht, der die Relegation bedeuten würde.

SG-Trainer Ralf Kleinsteuber will den Gegner dennoch nicht unterschätzen: „Die Tabelle spiegelt nicht die Qualität von Türkheim wieder. Manchmal fehlt auch das nötige Glück.“ Nach den letzten Spielen soll vor allem die Chancenverwertung besser werden. „Wir wollen vernünftig nach vorne spielen und gut abschließen, um am Ende Punkte mitzunehmen“, sagt Kleinsteuber. Anstoß der Partie ist am Sonntag um 14.30 Uhr.