Der Alpenverein wollte wieder einmal hoch hinaus

Plus Beim Edelweißabend blickten die Mitglieder in Mindelheims größtem Verein auf eine vielfältige Bergsaison zurück. Auf der Mindelheimer Hütte gab es neu Rekorde.

Beim Edelweißabend im Forum Mindelheim zeigte Vorsitzender Gerhard Groos einen Saisonrückblick mit eindrücklichen Bildern. Neben den zahlreichen Touren ins Gebirge ging es in Mindelheims größtem Verein auch ums Klettern auf der Kletteranlage und um die Einweihung des neuen Boulderpilzes in Mindelheim. Groos berichtete, dass alle Baumaßnahmen auf der Mindelheimer Hütte abgeschlossen sind und auch das Jahr 2023 aufgrund des beständig guten Wetters wieder ein Rekordjahr mit 11.500 Übernachtungen auf der Hütte war. Er dankte allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz beim Alpenverein. Ohne sie wäre das vielfältige Kurs- und Tourenangebot nicht möglich. Der Ausbildungsreferent Hans Hörmann informierte, dass bei der Sektion Mindelheim 60 ehrenamtliche Personen aktiv sind und dankte ebenfalls.

Ausbildungen zum Routenbauer haben Angelina Stehr und Georg Zimmermann absolviert und halten auf der Kletteranlage die Routen aktuell oder verändern sie. Allein im Jahr 2023 haben die beiden 45 neue Routen geschraubt.