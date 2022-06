Der Börsenstammtisch in Mindelheim geht weiter

Der Nachfolger von Alfred Brugger ist Alfred Würstle aus Pfaffenhausen.

Alfred Würstle war gerne und regelmäßiger Besucher des Börsenstammtisches von Alfred Brugger in Mindelheim. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich der Pfaffenhausener mit Aktien, und da war er sehr dankbar für die unabhängige Expertise zum Börsengeschehen von Alfred Brugger, dem früheren Bankdirektor.

Börsenexperte Brugger gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen auf

Als Brugger kürzlich aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug vom Börsenstammtisch bekannt gab, war vorübergehend unklar, ob es überhaupt mit diesem Erfahrungsaustausch im „Frox“ am Schrannenplatz weitergehen werde. Der 64-jährige Würstle gab sich dann aber einen Ruck und erklärte sich bereit, die Nachfolge von Alfred Brugger anzutreten. Er sagte sich, es wäre schade, wenn dieses Fachwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer plötzlich nicht mehr genutzt werden würde.

Alfred Würstle war in seinem Berufsleben Verwaltungsrat bei der Deutschen Rentenversicherung. In München hat er bei der Bayerischen Beamtenfachhochschule für Sozialverwaltung studiert. Später war er beim Bezirk Schwaben beschäftigt.

Der nächste Termin ist am 20. Juni im Mindelheimer Frox

Der Börsenstammtisch ist ein Angebot des Senioren-Netzwerks Mindelheim und findet in der Regel alle 14 Tage statt – jeweils von 19 Uhr an im Frox. Am Montag, 20. Juni, leitet Alfred Brugger zum letzten Mal den Börsenstammtisch. Das ist ein offenes Besuchsangebot, zu dem jeder willkommen ist. Am 4. Juli leitet Würstle erstmals das Treffen. (jsto)