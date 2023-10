Mindelheim

11:00 Uhr

Der Bund Naturschutz macht sich für die Windkraft stark

Plus Nachdem Windkraftgegner Front gegen einen Windpark bei Mindelheim gemacht haben, melden sich nun die Naturschützer zu Wort – mit Argumenten für das Projekt im Stadtwald.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Windkraftgegner, orchestriert von der AfD, hatten sich kürzlich in Nassenbeuren in Stellung gebracht. Windräder seien im Süden Deutschlands nicht wirtschaftlich, der Waldboden werde verdichtet und Bäume müssten gefällt werden. Das mochte der Bund Naturschutz so nicht stehen lassen. Der BN ist mit 260.000 Mitgliedern der größte Naturschutzverband des Freistaats. Die Ortsgruppe Mindelheim vertritt über 600 Mitglieder.

Der Bund Naturschutz unterstützt die Stadt Mindelheim

Der Bund Naturschutz begrüßt ausdrücklich die Aufstellung von Windrädern im Mindelheimer Stadtwald und unterstützt die Bemühungen der Stadt, bei der Energiewende zur Erzeugung umweltfreundlichen Stroms voranzukommen. Die Belange des Artenschutzes (Vögel und Insekten) müssten dabei berücksichtigt und gegebenenfalls Ausgleichsmaßnahmen wie Wiederaufforstungen an anderer Stelle gewährleistet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen