Der Deutsche Wetterdienst und sein besonderes Geschenk für Mindelheim

Plus Wie lassen sich junge Leute für Wissenschaft begeistern? Die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim geht hier spannende neue Wege.

Die Geschichte hat viel mit dem Lehrer Dr. Matthias Lugauer zu tun. Lugauer hatte ein erstes Berufsleben, bevor er 2004 als Quereinsteiger Lehrer für Physik und Mathematik an die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim wurde. Er war fünf Jahre lang Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes auf dem Hohenpeißenberg bei Schongau. Die Kontakte zu seinen früheren Kolleginnen und Kollegen hat er nie abreißen lassen. Als er nun Wind davon bekommen hat, dass sich der Deutsche Wetterdienst von einer gut erhaltenen Messstation trennen möchte, sah er die Chance für seine Schule gekommen.

Schulleiterin Sybille Gerner, ihr Vertreter Dominik Lauter und Lehrer Dr. Matthias Lugauer freuen sich über die Wetterstation an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim.

Schulleiterin Sybille Gerner war sofort begeistert von der Idee, an der Realschule eine eigene Wetterstation einzurichten, die der Deutsche Wetterdienst der Schule schenkt. Denn mit dieser Station können Schülerinnen und Schüler ein Thema ganz anders erarbeiten, als wenn sie es nur im Unterricht hören oder im Schulbuch nachlesen.