Mindelheim

Der dritte Spieltag in den Unterallgäuer Fußballligen

Beim letzten Aufeinandertreffen mit Unterrieden (rote Trikots) spielte Breitenbrunn noch nicht in der SG mit Loppenhausen und alle drei Teams waren noch in der A-Klasse. Unterrieden gewann damals das Hinspiel gegen Breitenbrunn mit 4:0.

Plus In der Kreisliga Allgäu Nord mischen zwei Aufsteiger die Konkurrenz auf. Und auch in der Kreisklasse steht ein kleiner Verein ganz oben.

Von Benedikt Dahlmann

Aller Anfang ist schwer, heißt es. Doch wenn es um die Neulinge in den Unterallgäuer Fußballligen geht, stimmt das nicht. Viel mehr geht denen aller Anfang grade ziemlich leicht von der Hand. So grüßt die SG Amberg/ Wiedergeltingen grade von Platz 2 der Kreisliga Allgäu Nord, der FC Bad Wörishofen steht mit seinen vier Punkten gleich dahinter. Noch kein Grund zur Ekstase, wenn es nach den Trainern geht. Aber ein erstes Zeichen an die Konkurrenz, dass mit diesen Aufsteigern zu rechnen ist.

"Wir hatten ein paar Ausfälle, aber haben trotzdem gut ins Spiel gefunden", sagt Trainer Jonas Meichelböck von der SG Amberg/Wiedergeltingen über das zweite Saisonspiel, "es war ein perfekter Start." Nach dem Auftaktsieg gegen den TSV Legau hatte seine Mannschaft am vergangenen Wochenende ein 1:0-Auswärtssieg beim favorisierten SV Memmingerberg eingefahren. "Trotzdem ändert das nichts an unseren Zielen", sagt Meichelböck.

