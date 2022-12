Der Halb-Argentinier aus Mindelheim und seine Freude über den WM-Sieg

Warum Kreisrat Mike Hammermayer seit Jahren den Südamerikanern die Daumen drückt und wie die Fußball-WM dazu beigetragen hat, alte Freundschaften zu vertiefen.

Was für ein Spektakel, das sich Frankreich und Argentinien zum Finale dieser Fußball-Weltmeisterschaft geliefert haben! Argentinien sah lange Zeit aus wie der sichere Sieger, dann kam Frankreich ins Spiel. Unentschieden, Verlängerung, Elfmeterschießen – das ganze Drama. Am Ende waren die Argentinier die Glücklicheren und machten damit auch einen Mindelheimer glücklich, der von sich sagt, dass er längst zum Halb-Argentinier geworden sei.

Am Sonntag hat Mike Hammermayer, Kreisrat für die FDP, das Spiel halb am deutschen Fernsehen und halb per Videoschaltung mit seiner früheren Gastfamilie im fernen Argentinien mitverfolgt. Aber was heißt mitverfolgt: Hammermayer hat leidenschaftlich auf Spanisch mitgesungen, als die argentinischen Fußballspieler sich mit ihrem Lied „Muchachos“ auf das Spiel einstimmten. Es war fast so, als säße er mitten unter den Abertausenden von Argentiniern im Lusail-Stadium in Lusail City von Katar.

Die Argentinier lieben den Fußball über alles, sagt Hammermayer

„Für Argentinier ist Fußball alles“, sagt Hammermayer. Manche hätten sogar ihr Auto verkauft, um sich ein Ticket für das Endspiel in Katar leisten zu können. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, den Menschen fehlt es im Alltag an allem. Aber für die WM haben diese Fans alles zusammenzukratzen. Manche konnten sich nur einen Hinflug leisten. Hauptsache dabei sein. Wie sie wieder nach Hause kommen, ist zweitrangig. „Das ist total irre!“, sagt Hammermayer.

Das Thema Menschenrechte in Katar spielte in Argentinien übrigens keine Rolle. Nur das sportliche Abschneiden ihrer Mannschaft war wichtig. Aber auch das Trauma des verlorenen Krieges gegen England um die Falklandinseln, die in Argentinien Malvinas heißen, ist offenbar noch nicht überwunden, wie in dem Song der Gauchos anklang. Hammermayer spricht so gut Spanisch, dass er jedes Wort gut verstanden hat. Der Mindelheimer ist seit Kindesbeinen Fußballfan. Er selbst hat auch einige Zeit gekickt. Daheim in Deutschland hält er es mit 1860 München – ein Team, dessen Erfolge allerdings schon lange verblasst sind. So verrückt, wie die Argentinier Fußball leben, sei er aber nicht.

Wie aber kommt es, dass Hammermayer seit vielen Jahren ausgerechnet den südamerikanischen Ballkünstlern um Superstar Lionel Messi die Daumen drückt? Letztlich war es der Rotary-Club in Mindelheim, der ihm diese fremde Welt so ans Herz hat wachsen lassen. Denn eigentlich wollte Mike Hammermayer 2010 für ein halbes Jahr nach Australien, die USA oder Kanada. Geworden ist es dann ein Austausch mit Argentinien. Christian Berger war damals beim Rotary-Club für diese Form der Völkerverständigung zuständig, erinnert er sich. Berger hat Hammermayer Argentinien ans Herz gelegt. Und dieser sollte es nicht bereuen.

In Argentinien hat der Mindelheimer Freundschaften geschlossen

Hammermayer hat bleibende Freundschaften in dem Land geschlossen. Gelebt hat er das halbe Jahr bei einer Gastfamilie in der Provinz Santa Fe. Sie ist Lehrerin, er Ingenieur. 2012 war Hammermayer für weitere drei Monate in dem Land.

Schon bei der WM 2014, als Deutschland im Finale die Argentinier besiegte, drückte Hammermayer den Südamerikanern die Daumen, so enge Bande hatte er mit den Menschen in Südamerika geknüpft. Eigentlich war er da schon kein Halb-Argentinier mehr, sondern ein Dreiviertel-Argentinier.

In San Lorenzo hat er sogar einmal ein Erstligaspiel zwischen Boca Juniors und River Plate im Stadion miterlebt. Da wurde es ihm angesichts der fast kriegsähnlichen Zustände auf den Rängen schon auch etwas mulmig – bei aller Begeisterung.

Auch ein Fußballspiel in Argentinien hat der Unterallgäuer Kreisrat schon erlebt

In etwa könne man sich die Stimmung wie beim Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 vorstellen, nur dass es in Argentinien zweimal so leidenschaftlich zugehe. Bei diesem Spiel in San Lorenzo hat Hammermayer auch den späteren Papst Franziskus kennengelernt, als dieser noch Kardinal war. Fußball ist in Argentinien Religion. Bei der Hymne, die die Spieler zum Finale angestimmt haben, war nicht nur Diego Maradona als Art Messias besungen, sondern auch dessen Mutter verehrt worden. Die Nähe zur Gottesmutter Maria ist mit Händen zu greifen.

Jubelnde Menschen in Argentinien. Dieses Bild hat die Gastfamilie von Mike Hammermayer dem Mindelheimer noch am Sonntagabend geschickt. Während die Menschen in dem südamerikanischen Land im Alltag sehr unter der Wirtschaftskrise leiden, tanken sie Kraft beim Fußball. Der WM-Titel ist für Argentinier das Größte. Foto: Mike Hammermayer

Dass er dieses Traumfinale dank Internet zusammen mit seiner früheren Gastfamilie am anderen Ende der Erde miterleben konnte, war für Mike Hammermayer ein Traum. Zum Spielausgang waren sie sich völlig einig: absolut verdient. Argentinien sei ein würdiger Weltmeister. Und einer hat es besonders verdient: Lionel Messi.

Am nächsten Tag allerdings war Hammermayer ganz selbstverständlich wieder bei der Arbeit bei Frundsberg Reisen. Da war es ein Segen, dass das Spiel schon um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen worden war, sagt er gut gelaunt.