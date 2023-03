Der Inklusionsbeirat wirbt um Rücksicht auf Menschen mit Behinderung

Erst wenn man selbst auf einen Rollator angewiesen ist, bekommt man all die Hürden zu spüren, die es immer noch gibt. Der Inklusionsbeirat Unterallgäu will dem abhelfen.

Vor dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Mindelheimer Stadtrates warb die Vorsitzende des Inklusionsbeirats, Marianne Mayer, für den konsequenten Abbau von Barrieren. Dabei geht es ihr nicht nur um die Beseitigung konkreter baulicher Hindernisse wie beispielsweise nicht rollstuhlgerechte Eingänge. Menschen mit psychischen Problemen haben mit Hindernissen anderer Art zu kämpfen. Für sie kann zum Beispiel ein Besuch einer Behörde zu großem Stress führen, weil sie nicht wissen, in welcher Etage sie Hilfe bekommen können. Mayer warb darum, Behördenbegleiter einzuführen, die diesen Menschen beim Behördengang helfen.

Ein Viertel der Bevölkerung im Unterallgäu ist körperlich oder psychisch beeinträchtigt

Inklusion ist kein Randthema, betonte Mayer. Zwölf Prozent der Menschen im Unterallgäu haben einen amtlichen Grad der Behinderung von über 50. Das sind 18.000 Menschen. Mayer geht von weiteren 20.000 Menschen aus, die keinen Antrag für einen Behindertenausweis gestellt haben, obwohl die dazu berechtigt wären. Manche scheuten den bürokratischen Aufwand, andere wiederum hätten schon mal eine Absage erteilt bekommen und seien deshalb entmutigt worden. Rund ein Viertel der 150.000 Frauen und Männer im Landkreis sei körperlich oder psychisch beeinträchtigt.

Der Inklusionsbeirat des Landkreises Unterallgäu will dazu beitragen, Barrieren abzubauen. Elf Bürgerinnen und Bürger gehören diesem Gremium an. Sieben von ihnen haben eine Schwerbehinderung. Vertreten sind auch Einrichtungen wie das Dominikus-Ringeisen-Werk, die Regens-Wagner-Stiftung und die Lebenshilfe. Zusätzlich arbeiten die kommunalen Behindertenbeauftragten in dem Gremium mit. Den Vorsitz führt Marianne Mayer, Stellvertreter ist Ralph Czeschner. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Saskia Kastello.

Die Bücherei in Mindelheim bekommt eine Leseecke mit Schriften in leichter Sprache

Die Stadt Mindelheim hat der Inklusionsbeirat Unterallgäu bei baulichen Veränderungen in der Kornstraße und in der Bücherei beraten. So soll eine Leseecke mit Schriften in leichter Sprache eingerichtet werden. Ein Anliegen ist dem Inklusionsbeirat auch die Bildung junger Menschen. Im Internetauftritt der Bildungsregion Unterallgäu werde bislang nicht auf Menschen mit Behinderung eingegangen, sagte Mayer. Sorgen machen ihr die vielen jungen Leute, die ihre Lehre abbrechen. Gerade in den Monaten Oktober und November gebe es viele Abbrecher. Hier will der Inklusionsbeirat mithelfen, "um das in den Griff zu bekommen".

Die Bürgergemeinschaft hatte angeregt, den Inklusionsbeirat im Ausschuss anzuhören. Bürgermeister Stephan Winter lobte die Arbeit. Er sei froh über den Realitätscheck, den der Inklusionsbeirat liefere. Dass niemand von den jungen Menschen auf der Strecke bleibe, sei auch ihm ein wichtiges Anliegen.