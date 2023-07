Mindelheim

06:00 Uhr

Der kinderfreundlichste Mindelheimer ist ein Hausmeister

Plus Mindelheimer Kinder haben Alexander Hönig zum kinderfreundlichsten Mindelheimer gewählt. Und wie hat der so Geehrte reagiert? Ihm sind Freudentränen gekommen.

Von Johann Stoll

Es war ein paar Tage vor diesem besonderen Dienstag Mitte Juli, den Alexander Hönig nie mehr vergessen wird. Die Schulleiterin der Grundschule Mindelheim sagte ihm, er soll sich am späten Vormittag für diesen besagten Dienstag bitte nichts Besonderes vornehmen. Mehr verriet Sabine Gruber nicht. Und vielleicht sollte er da auch nicht in Arbeitsklamotten erscheinen, gab sie ihm noch einen kleinen Hinweis. Puh, dachte der 46-Jährige, da wird wohl ein besonderer Gast erwartet.

Der besondere Gast an der Schule war kein Geringerer als er selbst

An besagtem Dienstag waren dann plötzlich Kinder des Kinderparlaments emsig in der Vorhalle dabei, etwas aufzubauen. Alexander Hönig hat mit angepackt und noch ein paar Bänke aufgestellt. Das ist schließlich sein Job. Hönig ist Hausmeister der Grundschule Mindelheim, was heutzutage ja in Neusprech Facility-Manager genannt wird.

