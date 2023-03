Mindelheim

08:00 Uhr

Der Landkreis muss Turnhallen mit Flüchtlingen belegen

Plus Landrat Alex Eder weiß nicht mehr, wohin mit den Flüchtlingen. Jetzt sieht er sich zu einem unpopulären Schritt gezwungen.

Von Johann Stoll

Wie ernst die Lage ist, hatte der Kreischef bereits auf der Bürgermeister-Dienstbesprechung am 9. Februar in Lachen deutlich gemacht. Sowohl aus der Ukraine als auch von Migranten aus anderen Ländern, die in Deutschland um Asyl nachsuchen, hätten sich die Zugangszahlen stark erhöht. Sie liegen, wie Eder ausführt, längst höher als 2015/2016. Weitere erhebliche Zuweisungen seien bereits angekündigt.

