Mindelheim

20:00 Uhr

Der lange Weg bis zum Sonnenstrom in Mindelheim

Plus Einfach eine Freiflächen-Photovoltaikanlage aufbauen, geht nicht. Beim Gleisdreieck müssen mehr als 40 Behörden gefragt werden. Einblicke in die deutsche Regelungskultur.

Von Johann Stoll

Mal schnell ein paar Photovoltaik-Platten auf einen früheren Maisacker stellen, und fertig ist das Puzzleteil für die Energiewende. Wer so denkt, kennt die deutsche Regelungskultur nicht. Für die geplante PV-Freiflächenanlage auf dem sogenannten Gleisdreieck im Mindelheimer Osten muss der Flächennutzungsplan geändert und ein eigener Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Stadtrat hatte sich in seiner jüngsten Sitzung mit 40 bis 50 Stellungnahmen von Behörden zu befassen sowie einigen Einwendungen von Anliegern. Damit ist das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen. Jetzt folgt die „förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit“. Die Pläne werden also noch einmal einen Monat lang im Rathaus öffentlich ausgelegt. Danach wird sich der Stadtrat noch einmal mit möglichen Einwänden befassen.

