Der Mindelheimer Tüftler der fettarmen Wurst

Plus Trauer um den Mindelheimer Metzgermeister und Wurstpionier Josef Pointner.

Der Ritterschlag erfolgte für den Mindelheimer Metzgermeister und Tüftler Josef Pointner vor 15 Jahren. Im Rahmen der Jahrestagung der Fraunhofer-Gesellschaft, die sich besonders um die konkrete Anwendung von Erfindungen bemüht, wurde Josef Pointner für seine bahnbrechende Entwicklung einer fettarmen Wurst geehrt. Jetzt ist er im Alter von 70 Jahren völlig überraschend gestorben.