vor 49 Min.

Der nächste Zug der Top-Abgänger der Maristenrealschule

David Hörberg (von links), Korbinian Lorenz und Christoph Frick haben in diesem Jahr die besten Notenschnitte der Mindelheimer Maristenrealschule.

Plus David Hörberg, Korbinian Lorenz und Christoph Frick sind die Besten ihres Jahrgangs an der Mindelheimer Maristenrealschule. So geht es für die Jungs jetzt weiter.

Von Dominik Bunk

Das Läuten der Schulglocke, die Karawane beim Stundenwechsel, die Leberkässemmel aus der Cafeteria – solche Dinge waren zehn Jahre lang Alltag für Christoph Frick, David Hörberg und Korbinian Lorenz. „Schon ein komisches Gefühl“, sind sich die drei einig. Das ändert sich jetzt, denn sie haben die Ergebnisse der Abschlussprüfung der Maristenrealschule bekommen und in ihrem Jahrgang am besten abgeschnitten. Als sie erzählen, was sie dafür getan haben, stellt sich schnell eine Gemeinsamkeit heraus.

