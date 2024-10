Der neue Stadtpfarrer wird herzlich empfangen

In der Pfarrkirche St. Stephan herrschte Aufbruchstimmung. Die verbreitete nicht zuletzt Pro-Dekan Pater Michael aus Ettringen, als er den Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft (PG) Mindelheim ankündigte: „Ihr bekommt einen jungen Seelsorger“ und Pfarrer Daniel Rietzler bei seiner Amtseinführung „einen guten Start mit Gottes Hilfe“ wünschte.

Einen beeindruckenden Anblick bot schon der Einzug der Fahnenabordnungen der Vereine, der vielen Messdiener, der etwa 30 Priesterkollegen, sowie die große Zahl der Kirchenbesucher. Ins Gotteshaus und an den Altar begleiteten den neuen Seelsorger auch zahlreiche Vertreter des öffentlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebens, unter ihnen auch der evangelische Dekan Christoph Schieder aus Memmingen und Kaitia Frey, die Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Johannes-Gemeinde Mindelheim.

Bewegend dann die Amtseinführung des neuen Stadtpfarrers zu Beginn eines festlichen Gottesdienstes, bei dem der Stephanschor für einen glanzvollen musikalischen Rahmen sorgte. Nach Verlesung der bischöflichen Ernennungsurkunde begleitete der Pro-Dekan Pfarrer Rietzler zu Taufbecken, Beichtstuhl, Ambo, Altar und Priestersitz, den wichtigsten Funktionsstätten seines priesterlichen Wirkens.

Icon Vergrößern Ein schönes Bild boten die Fahnenabordnungen der Vereine, die den neuen Stadtpfarrer zum Altar begleiteten. Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Ein schönes Bild boten die Fahnenabordnungen der Vereine, die den neuen Stadtpfarrer zum Altar begleiteten. Foto: Franz Issing

Viele emotionale Momente schwangen bei der Predigt des neuen Stadtpfarrers mit. „Was ist eigentlich unser Reichtum, was macht unser Leben wertvoll?“,fragte er mit Blick auf das Tagesevangelium. „Mein Reichtum ist nicht das Amt, nicht der Titel“, lautete seine Antwort. Viel wichtiger als die Amtseinführung sei ihm die Führung durch den liebenden Blick Jesu und die innere Führung des Heiligen Geistes. Pfarrer Rietzler würzte seine Ansprache auch mit humorvollen Passagen. So sei er Gott dankbar dafür, dass er ihm den Ball „PG Mindelheim“ zugespielt habe, worauf Landrat Alex Eder scherzhaft bemerkte: „Das muss aber schon ein Doppelpass gewesen sein.“ Pfarrer Rietzler versäumte nich,t sich bei allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit zu bedanken. Ein wichtiges Anliegen sei es ihm, für die Menschen in den acht PG-Pfarreien dazu zu sein und ihre Anliegen ernst zu nehmen. „Raus aus einer kirchlichen Bubble“ ist das Gebot der Stunde“, betonte er.

Sehr herzlich fiel die Begrüßung der Pfarrgemeinderats-Vorsitzenden Manuela Schlögel aus. Sie versprach Pfarrer Rietzler, ihn bei seiner neuen Aufgabe nach Kräften zu unterstützen. Einem Mindelheimer Brauch folgend überreichte sie ihm das Gebet einer Basisgemeinde aus Campino in Brasilien.

Nach dem Gottesdienst musste Pfarrer Rietzler viele Hände schütteln. Dies auch bei einem Stehempfang im Forum, wo ihn auch die Stadtkapelle und der Kirchenchor mit flotten Weisen begrüßten. Viele Gäste aus Nah und Fern waren gekommen und suchten das Gespräch mit ihm. Diese Gelegenheit nutzte auch Bürgermeister Stephan Winter. In seiner Grußadresse bescheinigte er ihm: “Ich bin überzeugt, Sie sind der Richtige. “

Der ökumenische Geist in der PG Mindelheim sei wacher denn je, betonte die evangelische Pfarrerin Kaitia Frey und bemerkte: „Entscheidend ist nicht, was uns trennt, sondern was uns eint.“ Dabei spielte sie auf die ökumenische Veranstaltung „Hauptsache Jesus“ in Mindelheim an und versicherte dem neuen katholischen Kollegen: „Ich freue mich auf eine gute gemeinsame Arbeit mit Ihnen im Weinberg des Herrn.“