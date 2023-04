Mindelheim

06:30 Uhr

Der neue Weihnachtsmarkt: Nicht alle Stadträte sind begeistert

Der Weihnachtsmarkt in Mindelheim 2022 entlang der Maximilianstraße ist Geschichte.

Plus Im Kulturausschuss herrschte Einmütigkeit: Der Weihnachtsmarkt soll auf den Marienplatz umziehen. Im Stadtrat gab es aber auch kritische Stimmen.

So wie es war, soll es nie wieder werden. Das waren die einleitenden Worte von Bürgermeister Stephan Winter in die Stadtratsdebatte um die Zukunft des Mindelheimer Weihnachtsmarktes. Denn noch einmal einen derart in Einzelbuden entlang der Maximilianstraße verteilten Markt mochten die Fieranten nicht mehr mitmachen.

Der Märchenwald auf dem Schrannenplatz hat nicht funktioniert

Damit war klar: Entweder kehrt der Markt auf den Kirchplatz zurück. Oder er geht dahin, wo er ursprünglich war: auf den Marienplatz. Im Stadtrat war die große Mehrheit der Ansicht, dass der Marienplatz der richtige Ort ist. Der Märchenwald wird im Innenhof des Maria-Ward-Instituts Platz finden. Vorteil dort: Das Areal kann abends gut abgesichert werden, Vandalismus muss niemand fürchten. Der Schrannenplatz im Vorjahr hat sich laut Kulturamtsleiter Christian Schedler nicht bewährt.

