Der Pfarrsaal in Mindelheim wird Schauplatz einer Gaunerkomödie

Das Pfarrei-Theater Mindelheim bringt sein Publikum in diesem Jahr wieder zum Lachen: Es geht um Ganoven in ungewollter Zweckgemeinschaft.

„Treffen sich drei Einbrecher …“ - Nein, das ist kein neuer Witz, sondern der Beginn des Stücks „Juwelen und andere Früchtchen“, mit dem das Pfarrei-Theater St. Stephan Mindelheim auch in diesem Jahr sein Publikum begeistert. Die Gaunerkomödie des Schweizer Autors Marius Leutenegger kombiniert dabei Motive klassischer Heist-Filme mit Krimi-Elementen und macht die agierenden Verbrecher und Diebe zu Sympathieträgern.

Die Geschwister Anna und Toni Durante stoßen bei einem Einbruch in einer Pariser Wohnung auf den bulgarischen Kleinkriminellen Georgi. Dass besagte Wohnung dem Meisterdieb Richard Trappe und seiner Freundin Aurelie gehört, ahnen sie dabei nicht. Das zufällige Aufeinandertreffen zwingt die fünf Ganoven allerdings zur Zusammenarbeit. Gemeinsam planen und realisieren sie den spektakulären Raub eines wertvollen Colliers der Fürstin d‘Orleans, das Juwelier Alfred Hofmann eigentlich wie seinen Augapfel hüten sollte. Doch von Gaunerehre hat noch keiner etwas gehört und so traut niemand niemandem. Dies erleichtert Polizeiinspektorin Louise Boucher und ihrem Adjutanten Phil nicht unbedingt die Arbeit. Am Ende nimmt die Handlung einige überraschende Wendungen. Wer hat nun mit dem einzig echten Collier die Flucht ergriffen?

Die Schauspieller des Pfarrei-Theaters und ihre Rollen

Spielleiter Jochen Schuster wurde in diesem Jahr von Sibylle Franke bei der Regiearbeit unterstützt. Gemeinsam gelang ihnen eine spritzige, mal hintersinnige, mal slapstickhafte Inszenierung der unterhaltsamen Komödie. Auch die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugten in ihren Rollen: Hannah Lauerer und Andreas Häfele glänzten als kriminelles Geschwisterpaar ebenso wie Benedikt Beggel, der mit seinem osteuropäischen Akzent die Lacher auf seiner Seite hatte. Für Schmunzeln sorgte auch Katharina Scholz, die die Charaktere ihrer Doppelrolle als Polizeiinspektorin und Gräfin herrlich überzogen herausarbeitete und von Thomas Schnabel als Adjutant vor allem mimisch gekonnt unterstützt wurde.

Nicht zuletzt sorgten aber Schmuckhändler Hofmann, parodistisch überzeichnet von Alexander Möhrle, und Katharina Feldmeier als betörend-hinterlistige Aurelie für den größten Überraschungseffekt des Stücks.

Das Publikum im Mindelheimer Pfarrsaal belohnte die engagierte Spielfreude der Gruppe mit lautstarkem Applaus und beteiligte sich rege am Spendenaufruf, dessen Erlös in diesem Jahr der Neugestaltung des Jugendraums im Pfarrheim zugutekommen wird. (joch)