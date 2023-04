Mindelheim

vor 34 Min.

Der Salon im April: Johann Jörgs Frauen regen zum Nachdenken an

Plus Die Bilder des Kirchheimer Künstlers Johann Jörg im Mindelheimer Salon sehen schön aus, haben aber einen ernsten Hintergrund.

Von Tina Schlegel

Er ist ein ausgesprochen fleißiger Künstler, der in Kirchheim lebende Johann Jörg; einer, der sich intensiv mit der Kunst an sich und den möglichen Ausdrucksformen der Kunst auseinandersetzt, darüber hinaus engagiert er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Kathrin für das kulturelle Leben in der Region. Sie leiten den Kunstkreis Eschenlohe und laden regelmäßig andere Kunstschaffende zu Veranstaltungen. Mit der Ausstellung im Salon eröffnen sie ihre Kunstsaison: die KunstZeit 2023.

Von nun an bis zum 3. Oktober bedeutet das für die beiden rundum Einsatz für die Kunst, für Musik, für Lesungen, Ausstellungen und Begegnungen. Kathrin Jörg war Leiterin der Stadtbücherei Königsbrunn und ist jetzt Rentnerin, aber, so erzählt sie lachend, inzwischen ist sie Vollzeit für ihren Kunstkreis im Einsatz, und das natürlich von Herzen gern. Kunst ist für sie beide Lebenselixier und soll möglichst viele Menschen erreichen.

