Der Sommer in der Stadt lief finanziell aus dem Ruder

Das Murren war vernehmbar, letztlich beließen es die Stadträte aber dabei. Die Mehrkosten für den "Sommer in der Stadt" kamen allerdings nicht gut an.

Das Kulturamt der Stadt Mindelheim hatte 2021 die Idee, den Menschen in der Corona-Zeit etwas Lebensfreude zu verschaffen. Es war die Zeit der Kontaktbeschränkungen und ausgefallenen Konzerte. Also organisierte das städtische Kulturamt über die Sommermonate Freiluftkonzerte in der Altstadt und half damit auch den Künstlerinnen und Künstlern, über die Runden zu kommen.

Die Konzertreihe kam mehr als doppelt so teuer als geplant

Das Konzept fand Anklang. Es kam sogar so gut an, dass es im vergangenen Jahr zu einer Neuauflage gekommen ist. Nun fand sich in den Haushaltsberatungen für das laufende Jahr eine Zahl, die Stadträte hat aufhorchen lassen. Exakt 29.239,25 Euro hatte der "Sommer in der Stadt" im Vorjahr gekostet. Im Haushalt veranschlagt waren aber nur 12.500 Euro.

Eine Anfrage, was die Gründe für diese Kostenüberschreitung waren, ließ der Leiter des Kulturamtes, Christian Schedler, unbeantwortet. Bürgermeister Stephan Winter sagte lediglich, dass das Thema hausintern besprochen worden sei.

