Mindelheim

26.10.2023

Der Mindelheimer Stadtrat bringt die Klinik-Neubau einstimmig auf den Weg

Krankenhausstraße in Mindelheim. Die Bäume auf der Nordseite (im Vordergrund) müssen wohl alle weichen. Dort soll eine schmale Grünzone entstehen.

Plus Zu Jahresbeginn wäre die Projekt beinahe an Gestaltungsfragen gescheitert. Richtig zufrieden mit dem Umbau der Krankenhausstraße sind aber auch heute nicht alle.

Von Johann Stoll

Je länger Michele Mongella vom Planungsbüro Wipfler-Plan aus Pfaffenhofen vor dem Mindelheimer Stadtrat referierte, desto mehr Fragen und Zweifel kamen im Gremium auf. Mongella hatte die Pläne vorgestellt, wie die Krankenhaus- und Bad Wörishofer Straße im Bereich des Klinikums künftig aussehen sollen. An der Wörishofer Straße ist vor allem vorgesehen, dass Geh- und Radweg voneinander getrennt werden. Zwischen beiden kommt ein drei Meter breiter Grünstreifen.

Für Radfahrer nicht die optimale Lösung, sagt Stadtrat Peter Miller

Während Michael Helfert ( SPD) diese Lösung in der Aussprache als Beitrag für die Sicherheit der Radfahrer lobte, widersprach Peter Miller ( ÖDP), ein ausgewiesener Radexperte. Eine solche Planung sei überholt, sagte Miller. Heutzutage versuche man, Radwege runter auf die Straße zu bekommen, um so die Sicherheit für die Radfahrer zu erhöhen. So würden sie von den Autofahrern besser gesehen.

